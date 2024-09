Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo la giornata piuttosto gradevole nonostante le precipitazioni.

Nella notte, si registreranno 21,4°C con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Sud. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, la situazione cambierà, con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno fino al pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C e l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 76%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della copertura nuvolosa, con piogge intermittenti. Le temperature varieranno da 21°C a 25°C, con una leggera brezza che accompagnerà le precipitazioni. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 20% nelle prime ore, aumentando progressivamente fino a raggiungere il 47% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura massima di 25,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 57%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia leggera che potrebbero arrivare fino a 0,41mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 68%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 80%. Le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente, con accumuli che potrebbero superare i 0,86mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata di Giovedì 19 Settembre caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.1° perc. +21.1° 0.11 mm 5.8 SSO max 6 Libeccio 71 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.4 mm 8.6 SO max 8.6 Libeccio 76 % 1014 hPa 7 cielo sereno +22.3° perc. +22.3° prob. 20 % 6.1 SO max 7.2 Libeccio 67 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +24.6° perc. +24.7° 0.21 mm 6.9 O max 13.8 Ponente 58 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +25.1° perc. +25.2° 0.19 mm 10.4 ONO max 14.8 Maestrale 61 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +23° perc. +23.2° 0.4 mm 5.1 NNO max 6.2 Maestrale 72 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.32 mm 4.9 NE max 5.9 Grecale 78 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.41 mm 2.1 ENE max 4.7 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:03

