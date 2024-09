Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Palermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e una visibilità ottimale.

Nella mattina, il sole continuerà a dominare il cielo, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 10 km/h, contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 54%, permettendo di godere di una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 25°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole sparse che non influenzeranno il bel tempo. Anche in questo frangente, la brezza continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non raggiungerà livelli fastidiosi.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C, con cieli che si presenteranno ancora in gran parte sereni, sebbene con un incremento della copertura nuvolosa. La brezza si farà sentire, rendendo la temperatura percepita più confortevole. L’umidità si attesterà attorno al 67%, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni mostrano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori piacevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nel clima. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, godendo di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +22.9° prob. 1 % 5.9 OSO max 6.8 Libeccio 73 % 1010 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 1 % 5.6 O max 5.9 Ponente 74 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 1 % 6.1 O max 5.8 Ponente 66 % 1010 hPa 10 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 1 % 8 ONO max 8.2 Maestrale 56 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 14.1 NO max 14.5 Maestrale 58 % 1010 hPa 16 poche nuvole +25.1° perc. +25.4° Assenti 14.2 ONO max 16.3 Maestrale 64 % 1011 hPa 19 poche nuvole +24.1° perc. +24.3° Assenti 13.7 OSO max 16.1 Libeccio 67 % 1012 hPa 22 poche nuvole +23.4° perc. +23.5° Assenti 13.2 SO max 18 Libeccio 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:16

