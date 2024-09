Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Tuttavia, nel pomeriggio si registreranno leggere piogge, che potrebbero influenzare le attività serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno sporadicamente. La temperatura si attesterà intorno ai 21,2°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un tasso di umidità che scenderà al 53%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della nuvolosità e la possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 18:00. La temperatura si attesterà intorno ai 20,7°C, con un aumento dell’umidità fino al 70%. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a mantenere un clima fresco.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a circa 20,5°C. Le probabilità di pioggia si ridurranno, ma non saranno del tutto assenti. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata di Domenica 29 Settembre che si presenterà inizialmente serena e calda, con un cambiamento nel pomeriggio e sera. I prossimi giorni potrebbero riservare un clima simile, con temperature gradevoli e occasionali piogge, rendendo necessario un occhio attento alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21° prob. 2 % 13.3 O max 16.8 Ponente 64 % 1019 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 16.3 NNO max 16.2 Maestrale 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 18.4 NO max 23.7 Maestrale 60 % 1021 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 17.5 NO max 21.7 Maestrale 54 % 1021 hPa 13 cielo sereno +22.4° perc. +22° prob. 2 % 18.6 NO max 22.3 Maestrale 54 % 1020 hPa 16 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° prob. 11 % 14.7 NO max 18.8 Maestrale 63 % 1020 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 10 % 13.9 N max 16.2 Tramontana 68 % 1021 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 8.9 N max 12.6 Tramontana 63 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:48

