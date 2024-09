Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Lunedì 23 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con piogge leggere previste nel corso della mattina e del primo pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,6°C e i 25,2°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70-79%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4,4 km/h e i 11,6 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali e occidentali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 22°C. L’umidità sarà alta, intorno al 74%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 6,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con il cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a 25,2°C intorno alle 12:00. Tuttavia, si registreranno piogge leggere, con accumuli di circa 0,14 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 58-63%, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

Nel pomeriggio, le piogge persistono, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24°C alle 15:00. Le precipitazioni saranno ancora leggere, con valori di pioviggine che raggiungeranno i 0,19 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 64%. Il cielo si manterrà coperto fino alle ore pomeridiane, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso il tardo pomeriggio.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con il cielo che diventerà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 21,6°C alle 23:00. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Gli amanti del sole potranno quindi godere di giornate più calde e asciutte, mentre le piogge di Lunedì rappresenteranno un’eccezione in un contesto climatico che si preannuncia favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22° perc. +22.2° prob. 5 % 6 SSE max 6.7 Scirocco 73 % 1015 hPa 4 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 5 % 5.2 SSE max 5.2 Scirocco 70 % 1014 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° prob. 12 % 5.7 SSE max 6.9 Scirocco 63 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.2° perc. +25.3° prob. 13 % 4 E max 5 Levante 57 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.14 mm 4.5 NNO max 6.8 Maestrale 59 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +23.9° prob. 73 % 5.9 OSO max 10 Libeccio 67 % 1013 hPa 19 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° prob. 9 % 7.6 SSO max 9.4 Libeccio 76 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +22.1° prob. 20 % 11.2 SO max 12.8 Libeccio 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.