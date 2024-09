Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Palermo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sgombro da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà sempre molto vicina a quella reale, grazie a una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo sereno e una visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,7 km/h e i 5,9 km/h, proveniente principalmente da est e nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo valori intorno al 45% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera flessione verso il tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range di brezza leggera. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il cielo sereno e la pressione atmosferica attorno ai 1015 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 65%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palermo indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 5.3 ENE max 6 Grecale 68 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 5.9 E max 6.7 Levante 71 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 5.9 ESE max 6.3 Scirocco 61 % 1018 hPa 10 cielo sereno +24.2° perc. +23.9° Assenti 2 NE max 5.7 Grecale 46 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.9° perc. +24.7° Assenti 6.6 NNE max 7.3 Grecale 48 % 1016 hPa 16 cielo sereno +23.2° perc. +23.1° Assenti 7.5 ENE max 8.3 Grecale 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 6.9 SE max 8.1 Scirocco 65 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 8 SE max 8.6 Scirocco 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:45

