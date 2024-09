Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre

Lunedì 9 Settembre a Palermo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,8°C, con una percezione di calore di +30,3°C. Il vento soffierà a 16,3km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 30,3km/h. La probabilità di precipitazioni è del 14%.

Al risveglio, nella mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno. Si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +26,9°C, con una percezione di calore di +28,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni raggiungeranno 0.88mm con un’umidità del 70%.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di calore di +29°C. Il vento soffierà a 14,3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni si attenueranno a 0.12mm con un’umidità del 68%.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,3°C, con una percezione di calore di +29,1°C. Il vento sarà ancora presente, con una velocità di 15,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 53%.

Martedì 10 Settembre

Martedì 10 Settembre a Palermo le condizioni meteorologiche saranno ancora instabili. Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di calore di +23,8°C. Il vento soffierà a 19,9km/h provenendo da Ovest.

Nelle prime ore del mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 39%. Le temperature saranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di calore di +23,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 19,8km/h proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 6%.

Durante il pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa al 48%. Le temperature si attesteranno sui +24,6°C, con una percezione di calore di +24,8°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 19,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 32%.

In serata, le nubi sparse persistono con una copertura nuvolosa al 46%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,9°C, con una percezione di calore di +25,1°C. Il vento sarà ancora vivace, con una velocità di 19,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 14%.

Mercoledì 11 Settembre

Mercoledì 11 Settembre a Palermo si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche più stabili. Nella notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di calore di +23,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Nord Ovest.

Al sorgere del sole, le condizioni meteorologiche saranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno sui +23,3°C, con una percezione di calore di +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 3%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,6°C, con una percezione di calore di +24,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

In serata, il cielo sereno continuerà a dominare con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,4°C, con una percezione di calore di +25,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,6km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

Giovedì 12 Settembre

Giovedì 12 Settembre a Palermo si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche stabili. Nella notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,1°C, con una percezione di calore di +22,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nelle prime ore del mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa al 18%. Le temperature saranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di calore di +22,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno sui +24,6°C, con una percezione di calore di +24,6°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 15km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

In serata, il cielo sereno continuerà a dominare con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,6°C, con una percezione di calore di +25,6°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 17,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

In conclusione, la settimana a Palermo si aprirà con forti piogge il Lunedì, seguite da precipitazioni più leggere Martedì. Mercoledì e Giovedì vedranno un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cieli sereni e temperature stabili. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni.

