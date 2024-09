Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nuvole e occasionali piogge. Durante la notte, si registreranno condizioni di pioggia leggera che proseguiranno fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, mantenendo temperature miti e un’umidità piuttosto elevata. Nel corso della giornata, le previsioni del tempo suggeriranno una stabilità delle condizioni, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno attorno ai 24°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura di circa 20,9°C e una leggera brezza proveniente da est. Tuttavia, già dalle prime ore, si verificheranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 20,6°C alle 01:00. Le precipitazioni continueranno fino alle 04:00, quando la temperatura si attesterà attorno ai 20°C. La probabilità di pioggia rimarrà intorno al 33% durante la notte, aumentando leggermente nelle ore successive.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 23,2°C entro le 09:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 68% e il 82%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Le previsioni meteo per il pomeriggio confermeranno un cielo ancora coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 24,2°C alle 13:00. Le probabilità di pioggia si manterranno basse, intorno al 6%.

Nel corso della sera, le condizioni non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e la temperatura che si attesterà attorno ai 22°C. Le piogge leggere torneranno a manifestarsi, in particolare tra le 19:00 e le 21:00, con una probabilità di 84%. La giornata si concluderà con un clima fresco e umido, con temperature che si manterranno stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni suggeriranno un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che varieranno tra i 20°C e i 24°C. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili piogge, soprattutto nelle ore serali. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.14 mm 1.1 NNE max 1.9 Grecale 80 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.15 mm 2.6 NNE max 2.3 Grecale 84 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 3 % 1.8 S max 3.7 Ostro 78 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° prob. 3 % 9.5 SO max 9.3 Libeccio 66 % 1014 hPa 13 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 6 % 10.5 SO max 10.7 Libeccio 59 % 1014 hPa 16 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 15 % 9.5 SO max 10.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +22.2° perc. +22.3° 0.12 mm 6.7 SSO max 10.6 Libeccio 71 % 1014 hPa 22 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° prob. 80 % 5.7 NNE max 6.1 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:02

