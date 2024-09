Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Palma di Montechiaro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che varieranno nel corso della giornata, mantenendosi su valori gradevoli. La temperatura percepita si manterrà in linea con quella reale, grazie a una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +18,0°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Est garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +23,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna copertura nuvolosa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud e Sud-Ovest, con velocità che varieranno tra i 5,9 km/h e i 11,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 53% e il 58%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai +21,9°C alle ore 16:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la giornata. I venti si faranno più deboli, con intensità che non supereranno i 11,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +20,0°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. I venti saranno molto leggeri, con velocità che si attesteranno sotto i 3 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro indicano una giornata di meteo sereno e piacevole, con temperature gradevoli e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo l’inizio di Ottobre particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 8.5 NNE max 8.6 Grecale 65 % 1018 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 7.2 NE max 7.5 Grecale 67 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 4.1 E max 4.3 Levante 57 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 10.3 S max 10.6 Ostro 56 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 11.3 SSO max 8.9 Libeccio 59 % 1016 hPa 16 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° Assenti 10.2 SO max 9.1 Libeccio 66 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.7° perc. +20.7° Assenti 4.1 O max 4.5 Ponente 73 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 1.8 ESE max 2.3 Scirocco 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.