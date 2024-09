Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +22,3°C, mentre la velocità del vento raggiungerà 18,5 km/h. Durante la mattina, la temperatura salirà a +23,2°C con un vento che aumenterà fino a 31,8 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e la temperatura toccherà il picco di +24,9°C. Sabato 14 Settembre, la notte sarà serena con +19,4°C, e il vento si attesterà a 28,2 km/h. Domenica 15 Settembre, si prevede un cielo sereno e temperature fino a +24,1°C. L’umidità rimarrà moderata e non si prevedono precipitazioni significative.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. La temperatura si attesterà intorno ai +22,3°C, con una temperatura percepita di +22,6°C. La velocità del vento sarà di 18,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 3%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a +23,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una probabilità di pioggia che si manterrà sotto il 5%. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 59% alle 09:00.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà con un cielo sereno. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà il picco di +24,9°C, con una copertura nuvolosa del 7%. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che toccheranno i 37,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà attorno al 51%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà gradualmente fino a +19,9°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 30,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 42,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1016 hPa.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +19,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 0%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 28,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà al 53%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +21,4°C, con una copertura nuvolosa del 9%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 36,7 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando al 46%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno. Alle 13:00, la temperatura si attesterà a +23,1°C, con una copertura nuvolosa del 3%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 40,4 km/h, mentre l’umidità scenderà al 43%.

Nella sera, il cielo presenterà poche nuvole. Alle 20:00, la temperatura scenderà a +20,3°C. La velocità del vento sarà di 18,8 km/h, con un’umidità che si attesterà al 50%. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1016 hPa.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, con una velocità del vento di 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 57%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +21,2°C, con una copertura nuvolosa del 0%. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h, e l’umidità scenderà al 48%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i +24,1°C, con una copertura nuvolosa dell’8%. La velocità del vento aumenterà a 26 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 45%.

Infine, nella sera, il cielo presenterà poche nuvole. Alle 20:00, la temperatura scenderà a +21,5°C. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h, con un’umidità che si manterrà al 52%.

In conclusione, il fine settimana a Palma di Montechiaro si preannuncia prevalentemente sereno e caldo, con temperature che varieranno tra i +19°C e i +24°C. Le condizioni meteo favorevoli permetteranno di godere di attività all’aperto, con venti freschi che renderanno l’atmosfera piacevole. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo weekend ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

