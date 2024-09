Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Palma di Montechiaro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Tuttavia, già nelle prime ore del mattino, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a manifestarsi fino a metà giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 21-23°C, mentre la copertura nuvolosa sarà predominante. I venti soffieranno da ovest, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà su livelli elevati.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con pioggia leggera e una temperatura di circa 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,22mm. A partire dalle 10:00, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera e temperature che si avvicineranno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà sopra l’80%, e i venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una certa intensità.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22-23°C. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni saranno sporadiche e di bassa intensità. I venti si attenueranno, scendendo a una velocità di circa 12-19 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 21°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 65%. Le precipitazioni saranno assenti, e i venti si faranno più leggeri, con intensità che non supererà i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro indicano una giornata di variabilità, con piogge che si concentreranno principalmente nelle ore del mattino. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20° perc. +19.8° 0.13 mm 13.1 O max 21.2 Ponente 67 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.7 mm 18.2 OSO max 28.5 Libeccio 74 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.67 mm 24.8 SO max 30.8 Libeccio 67 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +22.2° perc. +22.2° 0.7 mm 26.6 SO max 33.2 Libeccio 68 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +23.1° perc. +23.1° 0.14 mm 21.6 SO max 28.4 Libeccio 62 % 1011 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° prob. 52 % 14.1 OSO max 19.2 Libeccio 62 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 7 % 4.5 ONO max 6.4 Maestrale 67 % 1012 hPa 22 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 8 % 1.1 ONO max 1.8 Maestrale 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:05

