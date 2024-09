Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 71%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 26,4°C nel pomeriggio, accompagnate da venti moderati.

Durante la notte, le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi sopra i 21°C. Il cielo rimarrà completamente sereno, senza alcuna copertura nuvolosa. La velocità del vento varierà tra i 11,4 km/h e i 15,1 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 25,9°C entro le ore centrali della giornata. I venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 22,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo un clima piacevole. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, si registrerà il picco termico con temperature che toccheranno i 26,4°C. I venti diventeranno più tesi, con velocità che potranno arrivare fino a 33,7 km/h. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si attesterà intorno al 59%, contribuendo a un clima caldo ma non afoso.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una brezza fresca. L’umidità aumenterà leggermente, ma le condizioni di cielo sereno persisteranno, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palma di Montechiaro indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il bel tempo continuerà a caratterizzare la settimana. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 15.1 NO max 16.5 Maestrale 73 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.5° Assenti 11.8 NO max 12.7 Maestrale 76 % 1009 hPa 7 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 11.7 ONO max 11.3 Maestrale 68 % 1010 hPa 10 cielo sereno +25.5° perc. +25.5° Assenti 14.4 O max 12.2 Ponente 55 % 1010 hPa 13 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 25.8 O max 23.5 Ponente 58 % 1010 hPa 16 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° Assenti 33.7 ONO max 35.8 Maestrale 59 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 24.9 ONO max 32.5 Maestrale 64 % 1011 hPa 22 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 22.2 ONO max 33.3 Maestrale 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:14

