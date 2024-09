Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palmi di Giovedì 19 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19°C e 23°C durante il giorno. Non si prevedono precipitazioni significative, sebbene nel pomeriggio ci sarà una leggera possibilità di pioggia. I venti saranno generalmente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,2°C entro le 08:00. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest garantirà un clima piacevole, con umidità che si manterrà attorno al 62%.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a condizioni di pioggia leggera tra le 16:00 e le 17:00, con accumuli minimi di 0,24mm e 0,19mm rispettivamente. Nonostante ciò, la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 30%.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99% e la probabilità di pioggia aumenterà, ma senza accumuli significativi previsti. I venti si manterranno leggeri, con direzione variabile da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 24°C e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole troveranno quindi ottime opportunità per godere delle belle giornate che seguiranno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° prob. 14 % 0.9 SE max 5.1 Scirocco 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +19° prob. 10 % 2.3 E max 6 Levante 74 % 1014 hPa 6 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° prob. 10 % 3.3 ENE max 6 Grecale 68 % 1014 hPa 9 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 6.5 NNO max 9 Maestrale 60 % 1015 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 12.4 N max 13.3 Tramontana 60 % 1014 hPa 15 poche nuvole +23° perc. +22.9° prob. 23 % 10.5 N max 9.4 Tramontana 62 % 1013 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 38 % 4.9 NNE max 7.5 Grecale 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° prob. 38 % 4.2 ENE max 6.7 Grecale 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:54

