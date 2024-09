Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Palmi prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +23,1°C e i +28,3°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un buon comfort termico.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai +23°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. Le condizioni rimarranno pressoché stabili anche nelle prime ore della mattina, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che inizieranno a salire fino a raggiungere i +28°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 97% intorno alle 15:00, con temperature che si manterranno intorno ai +27,7°C. Anche in sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili, senza precipitazioni e con una leggera brezza che contribuirà a mantenere il clima piacevole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla copertura nuvolosa che potrebbe influenzare la percezione delle temperature.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi indicano un trend di stabilità, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì. Non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteo nel breve periodo, garantendo quindi una situazione climatica piuttosto costante.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.7° perc. +24° Assenti 2.3 NNE max 7.1 Grecale 69 % 1013 hPa 3 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° Assenti 2.4 ENE max 6.4 Grecale 73 % 1013 hPa 6 cielo coperto +25° perc. +25.2° Assenti 2.6 E max 5.3 Levante 61 % 1014 hPa 9 nubi sparse +27.9° perc. +28.6° Assenti 7.1 NNO max 6.8 Maestrale 53 % 1014 hPa 12 nubi sparse +28.2° perc. +29.1° Assenti 6.8 NNO max 7.3 Maestrale 54 % 1014 hPa 15 cielo coperto +27.7° perc. +28.7° Assenti 8.4 N max 8.1 Tramontana 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +25.1° perc. +25.5° Assenti 1 E max 3.5 Levante 68 % 1014 hPa 21 cielo coperto +24.7° perc. +25° Assenti 1.2 NNO max 4.8 Maestrale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:20

