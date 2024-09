Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 11 Settembre a Palmi si preannunciano interessanti, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni e temperature gradevoli. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, ma si prevede un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, Palmi sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. Con il passare delle ore, le precipitazioni diminuiranno, e già dalle prime luci dell’alba, il cielo inizierà a schiarirsi.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 25°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra gli 8 e i 12 km/h, proveniente da Ovest, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 63%. Le previsioni del tempo indicano una giornata asciutta, con probabilità di precipitazioni ridotte al minimo.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. Il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa non supererà il 15%. La brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera piacevole, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni meteo saranno ideali per una passeggiata all’aperto. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012 hPa, contribuendo a un clima sereno e tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.54 mm 8.7 O max 13.5 Ponente 82 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° prob. 26 % 10.3 O max 16.1 Ponente 80 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° prob. 24 % 11.7 O max 16 Ponente 77 % 1010 hPa 9 poche nuvole +24.3° perc. +24.5° Assenti 10.7 ONO max 11.4 Maestrale 66 % 1011 hPa 12 cielo sereno +25° perc. +25.3° prob. 4 % 11.6 ONO max 11.4 Maestrale 64 % 1010 hPa 15 poche nuvole +24.3° perc. +24.6° prob. 24 % 8.8 ONO max 9.1 Maestrale 66 % 1011 hPa 18 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° prob. 14 % 4.6 ONO max 6.4 Maestrale 76 % 1011 hPa 21 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 2.2 OSO max 5.7 Libeccio 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:06

