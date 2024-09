Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 21°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 57%, e il vento manterrà una velocità di circa 22 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno una leggera flessione, scendendo fino a 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà simile a quella della mattina, con nuvole sparse che non impediranno l’afflusso di sole. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo circa 18°C. Il cielo rimarrà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 69%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Palmi si presenteranno favorevoli, con un clima mite e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. La stabilità meteo continuerà a caratterizzare la settimana, con poche variazioni attese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 6 % 20.6 NO max 29 Maestrale 76 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 26.9 NO max 36.4 Maestrale 60 % 1018 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° Assenti 22.9 NO max 32.1 Maestrale 61 % 1018 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 23 NO max 31.9 Maestrale 57 % 1019 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 24.1 ONO max 30.5 Maestrale 63 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 23.1 NO max 29.1 Maestrale 63 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 16.5 NO max 20.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 12.9 ONO max 15.9 Maestrale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:38

