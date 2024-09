Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Palmi indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Man mano che la mattina avanza, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un aumento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con una leggera probabilità di pioggia che si manifesterà tra le 04:00 e le 06:00, con accumuli minimi di 0.15mm. Le temperature percepite si attesteranno tra i 20,7°C e i 21,6°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando attorno all’85%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. A partire dalle 07:00, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 24,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da 41% a 50%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 17 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, con umidità che si manterrà attorno al 66%. Le brezze saranno più vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Si prevede che il fine settimana porterà un ulteriore aumento delle temperature, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate, mentre le notti rimarranno fresche e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.2° perc. +21.5° prob. 5 % 2.7 NNO max 6.5 Maestrale 80 % 1011 hPa 3 poche nuvole +20.8° perc. +21.2° prob. 23 % 4.7 NO max 7.5 Maestrale 84 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.12 mm 5.3 NO max 8.6 Maestrale 81 % 1012 hPa 9 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° prob. 16 % 9.7 NO max 12.7 Maestrale 70 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° Assenti 16.9 ONO max 17.3 Maestrale 63 % 1012 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +24.3° prob. 2 % 15 ONO max 18.8 Maestrale 66 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 10 ONO max 13.2 Maestrale 76 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 12.1 O max 16.1 Ponente 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:05

