Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

Le previsioni meteo a Palmi per Martedì 10 Settembre prevedono condizioni instabili con piogge leggere durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un’umidità che si manterrà costantemente alta intorno al 75-80%.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, si registreranno piogge leggere con una probabilità di precipitazioni che oscillerà tra il 60% e il 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona di Palmi, con intensità che potrà aumentare fino a 1mm. Le temperature massime saranno di circa +23-24°C, mentre la velocità del vento si manterrà moderata intorno ai 20km/h proveniente prevalentemente da Ovest.

In serata, la situazione meteo tenderà a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Tuttavia, è comunque prevista la persistenza di piogge leggere con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 45-50%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palmi indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.41 mm 17.6 O max 25.7 Ponente 79 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.33 mm 21.2 NO max 27.9 Maestrale 76 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.16 mm 21.7 ONO max 28.8 Maestrale 74 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.7° perc. +22.9° 0.33 mm 21.1 O max 25.5 Ponente 74 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.73 mm 22.8 O max 27.7 Ponente 74 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.52 mm 17.6 O max 23.3 Ponente 74 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.3 mm 11.7 NO max 15.6 Maestrale 78 % 1009 hPa 21 nubi sparse +21.9° perc. +22.2° prob. 48 % 8.7 NO max 11.8 Maestrale 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:08

