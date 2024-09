Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera flessione nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, soprattutto durante le ore notturne.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà intorno ai 20,2°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. I venti soffieranno da nord, con velocità di circa 3 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le nubi sparse prenderanno il posto delle piogge, e la temperatura salirà fino a raggiungere i 23,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 78% al 32%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che potrà arrivare fino a 12 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con una predominanza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 80%, e i venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 74%.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. La temperatura scenderà gradualmente fino a 19,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 34%, mentre i venti diventeranno ancora più deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi mostrano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.21 mm 3.1 O max 5.3 Ponente 81 % 1015 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° prob. 47 % 2.4 N max 6.1 Tramontana 83 % 1014 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 46 % 4.4 N max 7.8 Tramontana 81 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +23° prob. 5 % 7.3 NNO max 8.2 Maestrale 69 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° prob. 8 % 12.1 NO max 13.1 Maestrale 71 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 11 % 10 NO max 12.3 Maestrale 74 % 1016 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.7° prob. 6 % 6.3 NO max 9.1 Maestrale 83 % 1017 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 2 ONO max 5 Maestrale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.