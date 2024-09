Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nuvole domineranno il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Palmi avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, il cielo si manterrà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura salirà leggermente a 20°C.

Durante la mattina, il clima si farà più caldo, raggiungendo i 22,9°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a un 77% intorno alle 08:00. Le condizioni rimarranno nuvolose fino a metà mattina, con un cielo che diventerà completamente coperto entro le 09:00, mantenendo temperature attorno ai 24°C.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 24,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% intorno alle 13:00 e si manterrà tale fino a sera. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 53% e il 60%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 19:00, il cielo si schiarirà progressivamente, tornando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno a 21,7°C e continueranno a calare fino a raggiungere i 21,2°C entro le 22:00. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì, ma con un aumento della copertura nuvolosa e una leggera possibilità di pioggia nel fine settimana. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore serali per godere di un clima temperato e sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 1 % 2.7 SE max 4.9 Scirocco 78 % 1018 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 5.7 ESE max 7.6 Scirocco 65 % 1017 hPa 6 poche nuvole +21.2° perc. +20.7° Assenti 2.2 ESE max 7.5 Scirocco 54 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.1° perc. +23.8° Assenti 2.6 NNO max 7.1 Maestrale 46 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24° Assenti 7.5 N max 8.7 Tramontana 52 % 1018 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 4.3 N max 6.8 Tramontana 55 % 1017 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 2.6 ENE max 5.7 Grecale 59 % 1018 hPa 21 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 0.9 NNE max 5.4 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:44

