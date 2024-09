Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Palo del Colle per Lunedì 9 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con la possibilità di piogge leggere e moderate. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 13km/h e i 32,6km/h. L’umidità sarà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1006-1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge deboli e nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +24-27°C. Il vento sarà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 55,7km/h da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 50-70% con una pressione atmosferica stabile.

Durante la sera, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i +23-25°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità tra i 15,6km/h e i 32,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55-60% con una pressione atmosferica costante intorno ai 1005-1006hPa.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Palo del Colle si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto al mattino, piogge deboli e moderate, nubi sparse e schiarite nel pomeriggio, e cielo sereno alla sera. Le temperature si manterranno nella norma per la stagione, con venti moderati da diverse direzioni. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.6° perc. +28.8° Assenti 17.2 S max 33.1 Ostro 59 % 1009 hPa 3 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 18.9 S max 36.1 Ostro 72 % 1007 hPa 6 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 19.5 S max 34.7 Ostro 73 % 1007 hPa 9 pioggia moderata +26.6° perc. +26.6° 1.04 mm 22.9 OSO max 32.6 Libeccio 58 % 1009 hPa 12 cielo coperto +25.9° perc. +25.9° prob. 79 % 32.3 S max 51.9 Ostro 53 % 1005 hPa 15 nubi sparse +27.1° perc. +27.8° Assenti 26 SSO max 34.2 Libeccio 54 % 1004 hPa 18 nubi sparse +25.6° perc. +25.7° prob. 1 % 15.9 SO max 26.2 Libeccio 57 % 1005 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° prob. 1 % 17.1 OSO max 32.8 Libeccio 60 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:08

