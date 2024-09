Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Palo del Colle si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 19°C durante gran parte della giornata, con picchi che raggiungeranno i 20°C nelle ore centrali. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà sempre molto nuvoloso. Le precipitazioni, seppur leggere, si faranno sentire in modo costante, con accumuli che potrebbero arrivare a superare i 5mm nel complesso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un cielo coperto e una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La mattina inizierà con piogge leggere, con temperature che si manterranno tra i 18°C e i 20°C. La probabilità di pioggia sarà alta, e i venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge si intensificheranno, passando a una pioggia moderata, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,64mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da Est, con intensità che varierà tra 18 km/h e 20 km/h.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in forma più leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo che rimarrà nuvoloso. La brezza si farà sentire, mantenendo una velocità di circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un graduale allontanamento delle piogge, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica di questo periodo dell’anno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19° perc. +18.4° Assenti 7.2 ESE max 9 Scirocco 55 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° Assenti 8.9 ESE max 10.9 Scirocco 58 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 46 % 12.7 ESE max 18.6 Scirocco 61 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.75 mm 9.4 E max 15.2 Levante 73 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +20° 0.38 mm 20 E max 24.8 Levante 61 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +20.1° perc. +20° 1.09 mm 18.6 ESE max 24.1 Scirocco 70 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.64 mm 14.6 E max 21 Levante 78 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.27 mm 11.8 ESE max 17.3 Scirocco 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:54

