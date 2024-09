Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 30,9°C durante le ore centrali della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 39,5 km/h nel tardo pomeriggio.

Nella notte, si registreranno condizioni di cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 58%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Ovest, con velocità di circa 6,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un rapido aumento delle temperature, che raggiungeranno i 29,8°C entro le ore 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, intorno all’8%, e l’umidità scenderà fino al 32%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 10,7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle ore 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà l’86% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 30,1°C alle 28°C. I venti diventeranno più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 33 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di calo termico sarà accentuata dall’intensificarsi del vento.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 20,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 69%. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 22,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che, sebbene rimarranno elevate, tenderanno a scendere progressivamente. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteo, in particolare nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi condizioni di maltempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 5.5 SO max 9.9 Libeccio 57 % 1011 hPa 4 poche nuvole +23.2° perc. +22.9° Assenti 4.3 SO max 8 Libeccio 54 % 1010 hPa 7 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.7 SSO max 16.1 Libeccio 47 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +28.7° Assenti 10.7 SO max 19.7 Libeccio 32 % 1010 hPa 13 nubi sparse +30.1° perc. +29.3° Assenti 12.6 O max 23.7 Ponente 35 % 1009 hPa 16 cielo coperto +28° perc. +28° prob. 1 % 23.5 O max 29.6 Ponente 45 % 1010 hPa 19 cielo coperto +24.2° perc. +24° Assenti 20.8 O max 35.3 Ponente 50 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 23 ONO max 38.1 Maestrale 45 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:35

