Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di cielo coperto e piogge diffuse. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con picchi che non supereranno i 17°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvolosità e precipitazioni sarà il tema principale, rendendo necessaria una certa attenzione per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 90%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,3 km/h e i 4,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. Non si prevedono precipitazioni significative in queste ore.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature comprese tra i 15,2°C e i 17,3°C. A partire dalle 10:00, si assisterà all’arrivo di piogge leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,29 mm. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 87%, e il vento si farà sentire con una leggera brezza.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, che si intensificheranno fino a diventare moderate. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si prevedono accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 1,02 mm. Anche l’umidità si manterrà elevata, sfiorando il 96%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo un’intensità leggera. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,8°C, con un’umidità che rimarrà costante. Le precipitazioni potrebbero accumularsi ulteriormente, con valori che potrebbero arrivare fino a 2,02 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parabiago nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno a persistere, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi pianificare con attenzione, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse che caratterizzeranno non solo Giovedì, ma anche i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 16 % 4.1 ESE max 5.8 Scirocco 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 25 % 4.7 ENE max 7.4 Grecale 91 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 16 % 2.1 SE max 4.1 Scirocco 87 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.29 mm 5.5 SE max 9.3 Scirocco 87 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.44 mm 5.8 E max 10.6 Levante 93 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.84 mm 4.8 ENE max 10.9 Grecale 95 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.94 mm 3.3 ENE max 8.7 Grecale 96 % 1009 hPa 22 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 2.02 mm 4 NNO max 6.6 Maestrale 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:08

