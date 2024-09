Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi si alterneranno a schiarite, mentre la sera porterà nuovamente un cielo coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 13°C a un massimo di 21°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 50%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con un cielo che risulterà sereno o con poche nuvole. La temperatura si attesterà intorno ai 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà attorno al 50%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa dell’88% entro le ore 07:00. Le temperature saliranno fino a 17,7°C alle 09:00, mentre il vento si manterrà debole, proveniente principalmente da Est-Nord Est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 38%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto, con temperature che toccheranno il picco di 21,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 89%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, mantenendosi comunque sotto i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 33%, creando un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 15°C entro le ore 23:00, con un’umidità che salirà fino al 58%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Parabiago indicano una giornata di transizione, con un clima fresco e nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.9° perc. +12.7° Assenti 8.2 NNE max 15.4 Grecale 50 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12.7° perc. +11.3° Assenti 7.3 NNE max 12.9 Grecale 49 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.5° perc. +11.1° Assenti 5.5 N max 9 Tramontana 48 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +16.5° Assenti 1.7 ENE max 3.6 Grecale 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.3° Assenti 3.8 SE max 5 Scirocco 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.4° Assenti 5.9 SO max 5.3 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 3.2 SO max 8.5 Libeccio 52 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.1° Assenti 3.7 NNO max 6.8 Maestrale 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:28

