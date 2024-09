Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 19,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% durante gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura di circa 15,4°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da est-nord-est, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno ulteriori piogge leggere. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17,9°C entro le ore 11:00. La pioggia avrà un’intensità moderata, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,25 mm. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con umidità che scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 19,6°C. Le piogge si faranno più sporadiche, ma non mancheranno del tutto. L’intensità del vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, creando un clima piuttosto umido.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge leggere, con temperature in calo che si porteranno attorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e le piogge continueranno a cadere con un’intensità che varierà, accumulando ulteriori 0,2 mm di pioggia. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parabiago non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì si prevede un proseguimento di condizioni simili, con nuvolosità persistente e possibilità di piogge. Tuttavia, si intravedono segnali di un possibile miglioramento nel weekend, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Rimanere aggiornati sulle previsioni meteo sarà fondamentale per pianificare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.19 mm 5 ENE max 11.7 Grecale 88 % 1012 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° prob. 4 % 2.9 NNO max 3 Maestrale 87 % 1013 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° Assenti 2.8 NNO max 3.8 Maestrale 86 % 1013 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 2.3 ENE max 4.6 Grecale 81 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +18.7° perc. +18.4° 0.22 mm 2.5 ENE max 3.2 Grecale 69 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 42 % 2.5 S max 3.9 Ostro 64 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.4 mm 0.9 SSO max 3 Libeccio 81 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.2 mm 2.8 SSO max 6.4 Libeccio 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:10

