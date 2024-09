Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Parma indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da un inizio di giornata con nubi sparse a un pomeriggio e una sera completamente sereni. Le temperature massime raggiungeranno i 22,8°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 12,9°C durante la notte. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 12,9°C e un’umidità del 54%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C fino all’alba. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nella mattina, il clima si presenterà più mite, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C entro le 10:00. Il cielo sarà inizialmente nuvoloso, ma si schiarirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 13% entro le 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 40%, favorendo una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio si preannuncia splendido, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 22,8°C intorno alle 13:00. La ventilazione sarà leggera, con una velocità del vento che varierà tra i 6,6 km/h e i 10,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una piacevole visione del tramonto. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 73% entro le 21:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Parma si presenteranno favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.9° perc. +11.7° Assenti 6.5 O max 9.6 Ponente 54 % 1016 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +10.6° Assenti 6.5 OSO max 8.4 Libeccio 55 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +10.8° Assenti 8 O max 14 Ponente 59 % 1014 hPa 9 poche nuvole +18.5° perc. +17.5° Assenti 8.3 NO max 12.2 Maestrale 44 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.5° Assenti 10.2 NNO max 11.8 Maestrale 40 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.7° perc. +22.1° Assenti 8.1 NO max 9 Maestrale 42 % 1011 hPa 18 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 2.1 ENE max 3.2 Grecale 61 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 3.7 SE max 9.5 Scirocco 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.