Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Parma si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 15,5°C, mentre al mattino si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che toccheranno i 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. La mattina inizierà con una temperatura di circa 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa continuerà a essere intensa, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Proseguendo verso il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, senza variazioni significative. La situazione meteo rimarrà invariata, con un cielo sempre coperto e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di calma atmosferica continueranno a caratterizzare la serata. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la giornata complessivamente asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione climatica rimarrà stabile, con un’assenza di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce temperature fresche e cieli coperti troverà soddisfazione nelle condizioni attuali.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 3.2 E max 6 Levante 72 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° Assenti 3.1 E max 5.4 Levante 77 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° Assenti 0.4 ESE max 3.9 Scirocco 79 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 9 % 4.5 ENE max 5.3 Grecale 68 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 14 % 4.9 ENE max 5.7 Grecale 66 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° prob. 7 % 4.2 E max 6.7 Levante 70 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 6 % 5.2 ENE max 7.1 Grecale 75 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 2 % 3.3 ENE max 4.7 Grecale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:53

