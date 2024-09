Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una temperatura percepita di +17,9°C. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 79%. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +21,8°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con solo un 4% di possibilità di precipitazioni. L’umidità si ridurrà al 64% e la pressione atmosferica scenderà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un cambiamento nel meteo con l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 12:00, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C, con una temperatura percepita di 22,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 96% e le precipitazioni si intensificheranno, con una pioviggine che porterà a 0,13 mm di pioggia. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h da Est, con un’umidità che salirà fino al 61%.

Infine, nella sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che scenderanno fino a +16,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 83%, e le precipitazioni raggiungeranno un totale di 0,5 mm. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,3 km/h. L’umidità salirà fino al 96%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Martedì 24 Settembre

Nella notte di Martedì 24 Settembre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +16,7°C, con una temperatura percepita di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 96%, con una pioviggine che porterà a 0,39 mm di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 96%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,7°C entro le 11:00. La velocità del vento si ridurrà a 4,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con un 68% di possibilità di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h e la probabilità di pioggia rimarrà presente, con un 62% di possibilità di precipitazioni. L’umidità si attesterà al 59%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a +16,4°C. La velocità del vento sarà di 8,8 km/h e la probabilità di pioggia si ridurrà al 22%. L’umidità si attesterà attorno al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,3°C, con una temperatura percepita di +16°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 23%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 77%. La pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +16,9°C entro le 07:00. La velocità del vento sarà di 2,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con solo un 2% di possibilità di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +23,2°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con un 9% di possibilità di precipitazioni. L’umidità si attesterà al 52%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a +15,9°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h e la probabilità di pioggia si ridurrà al 3%. L’umidità si attesterà attorno all’81% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,9°C, con una temperatura percepita di +15,8°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 6%, mentre l’umidità si attesterà attorno all’83%. La pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +17,6°C entro le 07:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con solo un 15% di possibilità di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 78%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che raggiungeranno i +21,1°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h e la probabilità di pioggia si manterrà bassa, con un 10% di possibilità di precipitazioni. L’umidità si attesterà al 60%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a +16°C. La velocità del vento sarà di 10,8 km/h e la probabilità di pioggia si ridurrà al 3%. L’umidità si attesterà attorno al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da piogge leggere e temperature moderate, con un miglioramento atteso verso la metà della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per diversi giorni.

