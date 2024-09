Previsioni Meteo Partinico: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Partinico di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo variabile e piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un picco di circa 21,5°C a mezzogiorno. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno freschi e a tratti vivaci, con velocità che raggiungeranno i 30 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, specialmente nelle ore pomeridiane, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. Le condizioni di vento saranno fresche, con velocità che varieranno tra i 25 km/h e i 30 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo circa 21,5°C entro le ore centrali della giornata. I venti rimarranno sostenuti, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,25 mm. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19°C. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una certa intensità.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno intorno ai 18°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con un’umidità che salirà fino al 67%. I venti diventeranno più deboli, ma non mancheranno di mantenere una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Partinico nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Domani, si prevede un miglioramento delle condizioni, mentre dopodomani potrebbero tornare a manifestarsi condizioni di instabilità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere nuvoloso per un po’ di tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 25.2 O max 35.2 Ponente 59 % 1014 hPa 4 poche nuvole +18.3° perc. +17.7° prob. 8 % 32.4 ONO max 40.1 Maestrale 58 % 1014 hPa 7 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° prob. 2 % 31.1 ONO max 39.5 Maestrale 54 % 1014 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20° prob. 17 % 22 O max 24.9 Ponente 50 % 1015 hPa 13 poche nuvole +21.2° perc. +20.8° prob. 32 % 23.8 NO max 23.4 Maestrale 53 % 1015 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° prob. 42 % 21.6 NNO max 23.9 Maestrale 57 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +18.5° perc. +18.1° 0.46 mm 13.4 ONO max 17.7 Maestrale 67 % 1016 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° prob. 54 % 6 OSO max 10.9 Libeccio 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:12

