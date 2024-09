Previsioni Meteo Partinico: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Partinico di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un miglioramento atteso nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura del 100% e una leggera brezza proveniente da nord.

Nella mattina, si registrerà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere attorno alle 07:00, che porteranno una leggera umidità nell’aria. Le temperature si manterranno sui 20-21°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h. Con il passare delle ore, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 53% intorno alle 14:00.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,4°C alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 22-23°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con intensità che potrà arrivare fino a 13 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà attorno al 54-58%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature in calo fino a 19,6°C alle 23:00. La brezza leggera continuerà a mantenere l’aria fresca e piacevole, con una pressione atmosferica che si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Sabato e Domenica si prevede un cielo sereno e temperature più elevate, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature notturne rimarranno comunque gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 26 % 4.6 N max 5 Tramontana 77 % 1014 hPa 4 cielo coperto +19.9° perc. +20° prob. 32 % 6.7 NNO max 8.1 Maestrale 78 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.6° perc. +20.5° 0.25 mm 5 NNO max 6.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° prob. 28 % 6 NNE max 6.3 Grecale 52 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 11.6 N max 9.9 Tramontana 54 % 1015 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +21.9° Assenti 11.7 NNO max 10.8 Maestrale 62 % 1016 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20.3° Assenti 6.7 NNE max 8.8 Grecale 71 % 1018 hPa 22 poche nuvole +19.7° perc. +19.6° Assenti 3.8 ENE max 5.2 Grecale 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.