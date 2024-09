Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature attorno ai 21,8°C, in lieve calo a 21°C al mattino. I venti soffieranno da Ovest a 6,9-7,5 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente fino a 30,6°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 32,7°C con umidità al 34%. Sabato, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 30,3°C al mattino e scenderanno a 22,6°C in serata. Domenica inizierà con nubi sparse e temperature a 21,6°C, salendo a 25,7°C nel pomeriggio, mantenendo condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,8°C, con una leggera diminuzione fino a 21°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento varierà tra i 6,9 km/h e i 7,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 69%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27°C entro le 08:00 e i 30,6°C alle 10:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 6,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 32% alle 10:00.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno i 32,7°C alle 13:00 e scenderanno leggermente a 30,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 3%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 10,2 km/h alle 15:00. L’umidità si attesterà attorno al 34%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 23,7°C alle 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, mantenendo un clima piacevole per le attività serali.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,5°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 22,7°C alle 05:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità di circa 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 30,3°C alle 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 3,1 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, toccando il 33% alle 10:00, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 36% alle 14:00. Le temperature scenderanno a 28,7°C alle 15:00. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 11,8 km/h alle 15:00. L’umidità si attesterà attorno al 42%, rendendo l’aria più fresca.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 80%. Le temperature scenderanno a 22,6°C alle 21:00. I venti continueranno a soffiare a una velocità di circa 6,6 km/h, mantenendo un clima piacevole per le attività serali.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C a mezzanotte, scendendo a 19,3°C entro le 05:00. La brezza vivace accompagnerà la notte, con velocità di circa 8,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 23,6°C alle 09:00. La brezza continuerà a soffiare, con velocità di circa 7,8 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, toccando il 45% alle 09:00, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno i 25,7°C alle 13:00. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 10,5 km/h alle 13:00. L’umidità si attesterà attorno al 27%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno a 18,4°C alle 20:00. La brezza leggera accompagnerà la serata, con velocità di circa 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, mantenendo un clima piacevole per le attività serali.

Conclusioni

Il fine settimana a Paternò si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e cieli sereni. Venerdì e Sabato offriranno giornate calde e soleggiate, ideali per attività all’aperto. Domenica, pur presentando un aumento della copertura nuvolosa, garantirà comunque condizioni favorevoli per godere di un’ottima giornata. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo weekend un’opportunità perfetta per trascorrere del tempo all’aperto.

