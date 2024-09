Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,2°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 5%. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 9 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. Si passerà da 17,7°C alle 08:00 fino a raggiungere i 24,2°C alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 39%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà al 37%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà parzialmente nuvoloso. Le temperature inizieranno a calare, passando da 23,3°C alle 13:00 a 21,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 81%, ma non si prevedono piogge. L’umidità aumenterà fino al 54%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 18°C. Il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Paternò si presenteranno nel complesso favorevoli, con temperature gradevoli e assenza di piogge. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre le serate si preannunciano fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° prob. 23 % 8.5 ONO max 13.9 Maestrale 64 % 1015 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° prob. 20 % 7.1 ONO max 11.5 Maestrale 66 % 1015 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° prob. 1 % 7.8 NO max 11.5 Maestrale 51 % 1015 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.1° prob. 9 % 5.3 O max 11.4 Ponente 38 % 1014 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +22.8° prob. 24 % 8.7 NNO max 14.4 Maestrale 44 % 1014 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 17 % 6.3 NNE max 11.7 Grecale 53 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° prob. 5 % 1.9 NNE max 7.2 Grecale 60 % 1015 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 4 % 5.4 NO max 6.3 Maestrale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:04

