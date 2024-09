Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Paternò si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime notturne che si attesteranno intorno ai 17°C e massime pomeridiane che raggiungeranno i 26,3°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 29% e il 67%.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da un valore di 17,3°C a mezzanotte fino a raggiungere i 16,1°C alle 5 del mattino. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità si attesterà attorno al 63%. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà un clima piacevole per chi desidera trascorrere la serata all’aperto.

La mattina si presenterà con temperature in aumento, che passeranno da 17,4°C alle 6:00 fino a toccare i 25,3°C intorno alle 11:00. Il cielo sereno favorirà una sensazione di benessere, con un’umidità che scenderà fino al 32%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 26,3°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 24,3°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e l’umidità si manterrà attorno al 29%. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C alle 18:00 e scenderanno fino a 18,1°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, tra il 56% e il 60%. Anche in questo periodo, il cielo sereno garantirà una visibilità ottimale e un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da un clima sereno e temperature piacevoli. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature simili e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 6.2 NO max 9.3 Maestrale 63 % 1021 hPa 4 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 5.1 NO max 6.8 Maestrale 66 % 1020 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 4.7 ONO max 6.3 Maestrale 52 % 1021 hPa 10 cielo sereno +24.2° perc. +23.6° Assenti 3.3 SO max 8 Libeccio 35 % 1021 hPa 13 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.1 SE max 11.8 Scirocco 29 % 1019 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +22° Assenti 11.9 E max 15.8 Levante 47 % 1019 hPa 19 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 2.1 NE max 6.9 Grecale 60 % 1020 hPa 22 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 3 NO max 6.1 Maestrale 56 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:40

