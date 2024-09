Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Paternò si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 4,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i 27,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, tra 3,7 km/h e 8,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 39% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che toccheranno un massimo di 28,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%, e il vento si farà più sostenuto, con punte fino a 13,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta sotto il 16%. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 39% e il 64%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,5°C intorno alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra 1 km/h e 5,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Paternò indicano una giornata di bel tempo, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 28°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa stabilità meteorologica per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e sereno.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Paternò

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 2.1 O max 2.9 Ponente 76 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 3 % 4.2 ONO max 5.5 Maestrale 76 % 1015 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 3.7 O max 5.3 Ponente 62 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.8° perc. +27° Assenti 4.6 SO max 6.3 Libeccio 45 % 1016 hPa 13 nubi sparse +28.4° perc. +27.9° prob. 12 % 7.5 SSE max 10.6 Scirocco 39 % 1015 hPa 16 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° prob. 16 % 13.1 E max 15.9 Levante 56 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.7° perc. +21.8° Assenti 4 SE max 8.3 Scirocco 73 % 1017 hPa 22 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° Assenti 2.3 ONO max 4 Maestrale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:49

