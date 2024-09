Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 15 Settembre, Pavia si troverà a vivere condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registrerà una leggera copertura nuvolosa, ma già dalle prime ore del mattino il sole dominerà il panorama. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 10,2°C all’alba. La mattina si presenterà con un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 15,3°C entro le 8:00 e toccando i 20°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata, con temperature che raggiungeranno un massimo di 22,2°C tra le 14:00 e le 15:00. Il cielo rimarrà sereno, e l’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 43%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 14,4°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera umidità che aumenterà progressivamente. La brezza si attenuerà, e le condizioni meteo rimarranno stabili fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperature piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un inizio di settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.1° perc. +10.8° Assenti 4.8 ONO max 5.9 Maestrale 58 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.7° perc. +9.4° Assenti 8.6 O max 9.1 Ponente 62 % 1015 hPa 6 poche nuvole +10.8° perc. +9.8° Assenti 9.4 O max 12.9 Ponente 68 % 1015 hPa 9 cielo sereno +17.1° perc. +16.2° Assenti 10.7 O max 13.1 Ponente 53 % 1014 hPa 12 cielo sereno +21.1° perc. +20.5° Assenti 8.4 O max 9.4 Ponente 45 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 8.1 O max 9.8 Ponente 45 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 4.6 O max 5.7 Ponente 63 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 3.7 E max 4.5 Levante 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

