Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge leggere. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14,8°C, con una copertura nuvolosa del 100%. La mattina si presenterà con pioggia leggera, con temperature che oscilleranno tra i 15,1°C e i 15,3°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,6°C. Infine, la sera non porterà miglioramenti, con piogge persistenti e temperature stabili.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura di 14,8°C e un’umidità elevata che raggiungerà l’88%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,5 km/h, proveniente da Est-Sud Est. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, attorno al 16%.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il meteo si presenterà instabile, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 08:00. Le temperature si manterranno tra i 15,1°C e i 15,3°C, con un’umidità che salirà fino al 94%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,6°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 8,9 km/h e i 10,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 19,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 98%.

La sera non porterà tregua, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a notte fonda. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 98%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7 km/h, con direzione Est-Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, con temperature che non supereranno i 15°C. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno pianificare con attenzione, tenendo conto delle previsioni del tempo e delle possibili precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 16 % 2.5 ESE max 3.9 Scirocco 88 % 1013 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 11 % 6 E max 6.3 Levante 90 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 9 % 5.5 E max 7.3 Levante 87 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.22 mm 5.7 E max 10.1 Levante 91 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.3 mm 8.9 NE max 15.6 Grecale 94 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 1.09 mm 10.8 ENE max 19.8 Grecale 97 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.73 mm 8.9 ENE max 18.1 Grecale 98 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.62 mm 8.5 ENE max 22.3 Grecale 98 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:07

