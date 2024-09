Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Pavia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente instabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’83%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 99% e a temperature che saliranno fino a 18,9°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata, con accumuli che potrebbero raggiungere i 6,95mm nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo diventeranno più critiche, con piogge moderate che si intensificheranno, portando a un abbassamento della temperatura fino a 15,9°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 11,6km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 98%. La sera non porterà miglioramenti, con piogge che continueranno a cadere e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 15,9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, con la possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che potrebbe manifestarsi solo nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un inizio settimana piovoso e fresco, con un’attenzione particolare alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 1.7 S max 2.8 Ostro 83 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° Assenti 3.3 S max 3.7 Ostro 87 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 1 % 0.7 ESE max 2.1 Scirocco 85 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 5 % 3.7 ENE max 5.1 Grecale 82 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +19.2° perc. +19° 0.13 mm 7.5 ENE max 11.4 Grecale 71 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +17.6° perc. +17.7° 1.29 mm 1.6 ENE max 16.3 Grecale 86 % 1011 hPa 18 forte pioggia +16.1° perc. +16.3° 4.44 mm 5.4 NO max 15 Maestrale 98 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.2 mm 5.3 ONO max 8.7 Maestrale 96 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.