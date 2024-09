Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +10,6°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, ma il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso. Le temperature saliranno fino a +20,2°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 19°C, mentre le minime notturne si aggireranno intorno ai 10°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h nel pomeriggio, provenienti principalmente da est-sud-est.

Durante la sera, le temperature continueranno a scendere, arrivando a +14,4°C entro la mezzanotte. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 73% e il 80%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pavia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Giovedì e Venerdì, si potrebbero avere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 7.5 NNO max 10.8 Maestrale 80 % 1020 hPa 3 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 4.6 ONO max 5.5 Maestrale 80 % 1020 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 4.5 ONO max 5.1 Maestrale 79 % 1020 hPa 9 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 2.4 NO max 5.2 Maestrale 61 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° prob. 5 % 7.8 E max 12 Levante 51 % 1020 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 1 % 12.4 ESE max 17 Scirocco 64 % 1019 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° prob. 1 % 3 E max 3.9 Levante 73 % 1019 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 6.2 O max 6.6 Ponente 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

