Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

Mercoledì 4 Settembre a Pavia si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 90%. Le temperature oscilleranno intorno ai 20°C, con una percezione leggermente superiore.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con la comparsa di poche nuvole e una diminuzione della copertura nuvolosa al di sotto del 20%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature massime toccheranno i 30°C, garantendo un clima caldo e soleggiato.

Nel tardo pomeriggio e in serata, tuttavia, sono previste nuove precipitazioni, con piogge leggere e moderate che potrebbero interessare la zona. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con umidità che si attesterà intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Pavia indicano una giornata con alternanza di piogge e schiarite, temperature in aumento e una generale instabilità atmosferica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi a fronteggiare eventuali cambiamenti repentini delle condizioni climatiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Pavia

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.7° perc. +20.9° 0.11 mm 2.6 O max 3.6 Ponente 78 % 1015 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +19.2° prob. 52 % 1.4 N max 5 Tramontana 84 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.7° prob. 37 % 0.5 ONO max 4.8 Maestrale 84 % 1015 hPa 9 poche nuvole +24.9° perc. +25.1° prob. 5 % 2.5 OSO max 3.9 Libeccio 63 % 1015 hPa 12 poche nuvole +29.4° perc. +29.7° prob. 17 % 2.6 SSO max 5.7 Libeccio 46 % 1013 hPa 15 nubi sparse +29.9° perc. +29.9° prob. 23 % 1.6 O max 5.2 Ponente 43 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +25.2° perc. +25.3° 0.42 mm 2.3 SSE max 4.4 Scirocco 58 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.82 mm 6.2 E max 11.7 Levante 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:50

