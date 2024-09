Previsioni Meteo Pavia: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Pavia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 22,3°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, oscillando tra i 14,9°C e i 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente. Le temperature saliranno fino a 22,3°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà a circa il 75%. Anche se il cielo rimarrà per lo più nuvoloso, ci saranno momenti di sole tra le nubi. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,5 km/h. L’umidità, invece, scenderà al 54%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 17%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 4 km/h, contribuendo a una sensazione di calma. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67% verso sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 22°C. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per le attività all’aperto.

