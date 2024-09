Previsioni Meteo Pavia: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Pavia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +16,6°C e i +26,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore ai valori reali, con punte fino a +27,6°C.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +26,3°C a mezzogiorno. Il vento soffierà a velocità contenute, con raffiche di brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 60-90%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole sparse potrebbero aumentare leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 25%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà sempre di modesta intensità, con raffiche di brezza leggera.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole sparse, mantenendo le temperature intorno ai +20°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da diverse direzioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Pavia indicano condizioni di bel tempo, con temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e poche variazioni termiche. Sono previste condizioni ideali per trascorrere una piacevole giornata all’aperto nella città lombarda.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18° perc. +18.2° Assenti 4.3 O max 4.8 Ponente 88 % 1016 hPa 3 poche nuvole +17.2° perc. +17.4° Assenti 5.9 SO max 6 Libeccio 92 % 1016 hPa 6 cielo sereno +17.8° perc. +18° Assenti 5.3 O max 6.8 Ponente 90 % 1016 hPa 9 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 1.7 OSO max 2.1 Libeccio 72 % 1016 hPa 12 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.4 SSE max 3.9 Scirocco 60 % 1015 hPa 15 poche nuvole +26.7° perc. +26.7° Assenti 3.3 O max 3.6 Ponente 56 % 1014 hPa 18 poche nuvole +22.6° perc. +22.8° Assenti 4.8 NNE max 5.4 Grecale 71 % 1014 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 2.1 SO max 3.9 Libeccio 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:44

