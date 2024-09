Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Perugia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. La situazione meteorologica si presenterà stabile, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 19,8°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 8,1°C durante la notte. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h.

Durante la notte, Perugia godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 8,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 76%, ma non si prevederanno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 17,6°C e un’umidità che scenderà al 47%. La ventilazione sarà debole, con velocità attorno ai 3 km/h. A partire dalle 12:00, si inizieranno a notare alcune nuvole sparse, ma senza compromettere il bel tempo.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 19,7°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 40%. Non si prevedono precipitazioni, ma il clima potrebbe risultare più fresco rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo sarà nuovamente sereno, con una leggera copertura nuvolosa. La ventilazione rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 30 Settembre a Perugia suggeriscono una giornata prevalentemente serena, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.7° perc. +7.8° Assenti 6.6 NNE max 6.4 Grecale 76 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.3° perc. +7.7° Assenti 5.5 NNE max 5.2 Grecale 77 % 1023 hPa 7 cielo sereno +11.9° perc. +10.9° Assenti 4.7 NNE max 6 Grecale 65 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.6° perc. +16.7° Assenti 3 N max 3.6 Tramontana 47 % 1022 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +18.8° Assenti 4.8 ONO max 8.5 Maestrale 40 % 1020 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.1° Assenti 1.7 SSO max 4.2 Libeccio 51 % 1019 hPa 19 cielo sereno +13.4° perc. +12.4° Assenti 0.9 NNE max 4.1 Grecale 60 % 1020 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 2.6 N max 3.6 Tramontana 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:48

