Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Perugia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13,7°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte del 94% di nuvole nel pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 44% e il 89% durante la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno con poche nuvole, permettendo una buona visibilità. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,5°C, con una leggera brezza che non supererà i 4,2 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% già dalle prime ore. Le temperature inizieranno a salire, toccando i 18,3°C entro le 8:00 e continuando a crescere fino a superare i 23°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,7°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 22%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole nonostante l’umidità. Con l’approssimarsi della sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,6°C entro le 21:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia nei prossimi giorni suggeriscono un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma la presenza di nuvole potrebbe influenzare la percezione della temperatura. Domani, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, mentre dopodomani si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di schiarite.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.5° perc. +13.2° Assenti 4.2 N max 4.2 Tramontana 90 % 1020 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° Assenti 3.3 NE max 3.2 Grecale 90 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 2.1 NNE max 2.5 Grecale 76 % 1019 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 2.4 SSE max 4.1 Scirocco 57 % 1018 hPa 13 nubi sparse +23.6° perc. +23.2° prob. 24 % 5.3 SSO max 9.9 Libeccio 46 % 1016 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° prob. 25 % 6.1 SO max 10.9 Libeccio 56 % 1016 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 4.5 SSO max 6 Libeccio 73 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 3.9 S max 4.2 Ostro 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:02

