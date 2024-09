Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Giovedì 19 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con occasionali piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 12,1°C e i 19,7°C, mentre l’umidità rimarrà alta, raggiungendo punte del 95%. I venti saranno deboli, prevalentemente da nord e nord-est, con intensità variabile.

Durante la notte, i cieli si presenteranno completamente coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,5°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 95%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 3,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 79%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo cieli coperti. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,5°C entro le ore centrali della mattina. Si prevedono piogge leggere, con accumuli di circa 0,14 mm e una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 60%. L’umidità rimarrà alta, intorno al 66%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare cieli coperti, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,6°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che potranno raggiungere i 12 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,1°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 93%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità di circa 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’umidità potrebbe continuare a influenzare il comfort atmosferico.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° prob. 31 % 4.6 NO max 5.5 Maestrale 94 % 1014 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° prob. 25 % 3.4 N max 3.5 Tramontana 93 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° prob. 9 % 3.2 NNE max 3.7 Grecale 83 % 1014 hPa 10 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 33 % 4 NNO max 3.2 Maestrale 66 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° prob. 62 % 7 NNE max 6.6 Grecale 55 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 58 % 12 NE max 18.5 Grecale 71 % 1014 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +13° prob. 1 % 9.1 NNE max 10.9 Grecale 89 % 1016 hPa 22 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° Assenti 6.9 NNE max 7.3 Grecale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.