Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Perugia di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un picco intorno ai 20,7°C durante la mattina. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente durante le ore di pioggia.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità al 82%. La mattina porterà poche nuvole e un aumento della temperatura fino a 20,7°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano una probabilità di pioggia molto bassa, con un’intensità del vento che si manterrà leggera.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le nubi si intensificheranno e si prevedono piogge leggere a partire dalle 12:00, con accumuli che raggiungeranno i 0,55 mm entro le 14:00. La temperatura scenderà progressivamente, arrivando a 16,3°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h con raffiche più forti. L’umidità salirà fino al 70%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

La sera si presenterà con cielo coperto e piogge intermittenti. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 11,4°C alle 21:00. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli leggeri previsti. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre il vento si manterrà moderato.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e mercoledì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 1.4 SE max 1.9 Scirocco 83 % 1014 hPa 4 poche nuvole +10.7° perc. +10° Assenti 2.7 ESE max 3.1 Scirocco 86 % 1013 hPa 7 poche nuvole +14.6° perc. +14° prob. 1 % 2.4 E max 3.2 Levante 70 % 1012 hPa 10 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° prob. 1 % 3 ESE max 5.1 Scirocco 52 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +19.3° 0.41 mm 8.4 NE max 7.9 Grecale 54 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +15.6° perc. +15° 0.15 mm 9 NE max 15.1 Grecale 70 % 1010 hPa 19 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° prob. 29 % 6.3 NE max 6.2 Grecale 78 % 1011 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° prob. 34 % 7.1 NNE max 6.7 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:13

