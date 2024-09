Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 11,8°C durante la notte e i 21,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,6 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, specialmente nelle prime ore del giorno, ma tenderà a diminuire nel corso della giornata.

Durante la notte, Perugia presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 43%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 94%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 14,6°C alle 07:00 e raggiungendo i 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 15% e il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità che varieranno tra i 4,2 km/h e i 12,2 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 53%.

Nel pomeriggio, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, che passerà a 66% alle 13:00 e fino al 73% alle 14:00. Le temperature inizieranno a calare leggermente, scendendo a 19,7°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 30%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 16,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa scenderà al 9%, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità attorno ai 7,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nel fine settimana, con possibilità di qualche pioggia leggera. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.8° perc. +11.5° Assenti 6.2 NNE max 6.6 Grecale 93 % 1016 hPa 4 nubi sparse +11° perc. +10.6° Assenti 3.7 N max 4.1 Tramontana 93 % 1016 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 5.3 NNE max 7.3 Grecale 79 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.7° prob. 5 % 10.3 NE max 13.6 Grecale 58 % 1017 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° prob. 29 % 14.3 NE max 13.3 Grecale 55 % 1017 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 30 % 13.8 NNE max 20.6 Grecale 68 % 1018 hPa 19 cielo sereno +14.3° perc. +14.1° Assenti 8.1 NNE max 8.5 Grecale 89 % 1019 hPa 22 cielo sereno +13.1° perc. +12.9° Assenti 6.7 NNE max 6.7 Grecale 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:06

