Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

Previsioni meteo per Perugia: copertura nuvolosa e piogge leggere caratterizzeranno l’inizio settimana. Temperature massime attorno ai +31°C. Ventilazione leggera proveniente da diverse direzioni. Umidità variabile tra il 30% e l’89%. Pressione atmosferica stabile intorno ai 1014hPa. Consigliata prudenza in caso di precipitazioni, consigliabile avere un ombrello a portata di mano. Aggiornamenti costanti per eventuali variazioni.

Lunedì 2 Settembre

Notte

Durante la notte a Perugia, nubi sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22°C. Il vento soffierà a 3,3km/h proveniente dall’Est – Sud Est, senza raffiche significative. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si alzeranno fino a +25,2°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffierà a 5,4km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche fino a 6,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con umidità al 49% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +30°C e una percezione di +28,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,8km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 30% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% con temperature intorno ai +18,5°C e una percezione di +18,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,3km/h proveniente dal Sud – Sud Est. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità all’84% e pressione atmosferica a 1015hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte

Durante la notte a Perugia, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17°C con una percezione simile. Il vento sarà leggero, proveniente dall’Est con una velocità di 2,9km/h. L’umidità sarà all’87% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature saliranno fino a +16,6°C, con una percezione simile. Il vento sarà leggero, proveniente dal Nord – Nord Est con una velocità di 3,6km/h. L’umidità sarà all’86% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature raggiungeranno i +30,6°C con una percezione di +29,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,1km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 30% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera

In serata, la copertura nuvolosa sarà al 7% con temperature intorno ai +19,7°C e una percezione simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,9km/h proveniente dal Nord. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità al 76% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte

Durante la notte a Perugia, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,2°C con una percezione simile. Il vento sarà leggero, proveniente dal Sud Ovest con una velocità di 2,6km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità all’80% e pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C con una percezione simile. Il vento sarà molto leggero, proveniente dal Sud Ovest con una velocità di 1,2km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità all’80% e pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente dal Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 32% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sera

In serata, la copertura nuvolosa sarà al 39% con temperature intorno ai +21,4°C e una percezione simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente dal Nord. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità al 68% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte

Durante la notte a Perugia, il cielo presenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,4°C con una percezione di +18,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente dall’Est con una velocità di 1,9km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità all’83% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C con una percezione simile. Il vento sarà leggero, proveniente dall’Est – Sud Est con una velocità di 3,3km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità all’84% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature saliranno fino a +17,2°C, con una percezione di +17,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Sud Est con una velocità di 2,2km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità all’89% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Sera

In serata, la copertura nuvolosa sarà al 53% con temperature intorno ai +17°C e una percezione simile. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,2km/h proveniente dal Nord Est. Possibilità di precipitazioni leggere con umidità all’89% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un inizio settimana con cieli prevalentemente coperti e possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi intorno ai +31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di essere preparati con un ombrello. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

