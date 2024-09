Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pesaro per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore della notte, con una graduale transizione verso condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, presentando una brezza leggera che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà di circa 14 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 52%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando da un 100% a un 87%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno e temperature che toccheranno i 21,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un’atmosfera più luminosa e gradevole. La velocità del vento diminuirà, stabilizzandosi intorno ai 10 km/h, creando un clima ideale per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento rimarrà moderata, rendendo la serata piacevole e fresca. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti. Le temperature miti e il cielo sereno nel pomeriggio offriranno l’opportunità di godere di attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 20°C, rendendo il clima ideale per godere della bellezza della stagione autunnale che si avvicina.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° prob. 3 % 14 ONO max 13.6 Maestrale 52 % 1015 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +16.4° Assenti 12.5 OSO max 15 Libeccio 49 % 1013 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° Assenti 15.9 ONO max 20.4 Maestrale 51 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +18.8° Assenti 17.2 NO max 18.5 Maestrale 46 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.5° Assenti 12.3 NNO max 14.4 Maestrale 43 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 14 NNE max 14.1 Grecale 44 % 1012 hPa 18 poche nuvole +19.4° perc. +18.9° Assenti 13 SE max 12.6 Scirocco 58 % 1013 hPa 21 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° prob. 7 % 11.2 SSE max 13.2 Scirocco 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:13

