Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pesaro per Mercoledì 11 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, specialmente nelle ore centrali, mentre nel corso della sera si assisterà a un aumento della nuvolosità. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e i venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo un clima notturno fresco e confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno l’8%. I venti si intensificheranno, raggiungendo una velocità di circa 20,9 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 48%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno sui 26,6°C, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà il bel tempo. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando fino al 19%. I venti, provenienti da Est-Sud Est, si faranno sentire con una velocità di circa 25,2 km/h, portando una brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 52%, garantendo un clima gradevole.

Durante la sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per il 42%. Le temperature scenderanno a 23,2°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 17,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, ma senza portare a fenomeni di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della temperatura, con possibilità di qualche nube in più, ma senza precipitazioni significative. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste belle giornate per attività all’aperto, godendo del clima favorevole che caratterizzerà Pesaro.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 8.6 SSE max 10.9 Scirocco 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 8.5 S max 9.9 Ostro 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 8.6 S max 11.2 Ostro 63 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 14.1 SE max 17.7 Scirocco 50 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 20.9 ESE max 20.3 Scirocco 48 % 1008 hPa 15 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 25.5 ESE max 28 Scirocco 54 % 1006 hPa 18 poche nuvole +24.6° perc. +24.7° prob. 1 % 24.7 SSE max 31.1 Scirocco 59 % 1006 hPa 21 nubi sparse +23.2° perc. +23.3° prob. 6 % 17.8 SSO max 27.1 Libeccio 67 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.