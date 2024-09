Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pesaro per Mercoledì 18 Settembre si presenteranno caratterizzate da un persistente maltempo, con piogge che accompagneranno la giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta umidità che si attesterà attorno all’85%. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,4°C e i 18°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che, seppur leggeri, si distribuiranno lungo tutto l’arco della giornata.

Durante la notte, le piogge moderate continueranno a cadere su Pesaro, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà di circa 12,7 km/h, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’84%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge moderate si trasformeranno in piogge leggere, con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-est con una velocità di circa 8-9 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’83%, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un lieve miglioramento, con piogge che si presenteranno più leggere. Le temperature saliranno fino a 18°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, raggiungendo una velocità di circa 15 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno all’80%. Le precipitazioni, seppur ridotte, continueranno a manifestarsi, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Le piogge, sempre leggere, continueranno a cadere, con una diminuzione dell’intensità del vento. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento che, al momento, sembra essere lontano. Si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e umido, con piogge intermittenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.3° perc. +17.3° 1.72 mm 12.7 E max 16.7 Levante 84 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +16.8° perc. +16.7° 1.12 mm 6.4 ENE max 11.4 Grecale 85 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +16.4° perc. +16.4° 1.32 mm 7.5 ONO max 9.4 Maestrale 90 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.35 mm 8.5 N max 12.9 Tramontana 85 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.66 mm 11.4 NE max 15.3 Grecale 81 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.31 mm 15.9 ENE max 17.8 Grecale 79 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.12 mm 4.8 NE max 7 Grecale 77 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.77 mm 3.5 NNO max 10.2 Maestrale 86 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:08

